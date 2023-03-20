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На территории Пермской епархии проходит Всероссийский автомобильный крестный ход «Святая Русь»
20 марта крестный ход остановится в храме святителя Стефана Великопермского, в поселке Сылва, 21 марта - в храме великомученицы Екатерины, в Краснокамске.
22 марта (среда) с 16.00 — 23 марта (четверг) до 12.00 — храм святителя Иннокентия, митрополита Московского (пос. Звездный);
23 марта (четверг) с 16.00 — 24 марта (пятница) до 14.00 — храм Святых Царственных Страстотерпцев (г. Пермь);
24 марта (пятница) с 16.00 – 25 марта (суббота) до 14.00 — храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Пермь);
25 марта (суббота) с 16.00 — 26 марта (воскресенье) до 14.00 — храм Вознесения Господня (г. Пермь);
26 марта (воскресенье) с 16.00 — 27 марта (понедельник) до 12.00 — храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Добрянка).
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