Паводок: в Прикамье возможно подтопление в 11 населённых пунктах
При этом большого половодья в этом году не ожидают - из-за слабого увлажнения бассейнов рек в осенне-зимний период.
Начало сезона весеннего половодья ожидается в конце марта – начале апреля.
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