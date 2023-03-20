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В Ижевске прошло заседание Ассоциации представительных органов ПФО
По итогам заседания Ассоциации в федеральные органы власти направлены рекомендации по совершенствованию целевого набора, введению механизмов поощрения предприятий, участвующих в подготовке будущих специалистов, разработке федеральной программы модернизации организаций среднего профессионального образования.
Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "Для предприятий ОПК за последние полгода было подготовлено порядка 60 000 кадров. Это один из самых высоких показателей. Мы, наверное, одни из первых, кто всерьёз стал заниматься этим вопросом - во всех регионах округа были разработаны планы, организована работа, которая включает и задействует предприятия ОПК, других отраслей, исполнительную власть и образовательные учреждения".Образовательные производственные центры в Прикамье создаются в рамках федерального проекта «Профессионалитет», на сегодня их три. В том числе это различные производственные мастерские, которые создаются при участии промышленных предприятий. В этом году планируется открыть еще 2 подобных центра.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Ассоциация традиционно стала эффективной площадкой для обмена опытом. На этот раз в сфере подготовки кадров для промышленности. Задача технического переоснащения сегодня стоит перед каждым регионом. Безусловно, новое оборудование не даст должного эффекта без соответствующих высококвалифицированных кадров. В Прикамье сегодня выстроена полноценная система дуального образования, которая исключает разрыв между теорией и практикой. В обучении будущих специалистов участвует сам работодатель, поэтому выпускники наших учреждений отвечают всем современным запросам отрасли».
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.03.2023
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