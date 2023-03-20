В Ижевске прошло заседание Ассоциации представительных органов ПФО

Подготовка квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств в связке "школа - завод" стала одной из тем заседания Ассоциации представительных органов Приволжья. Заседание прошло в Ижевске, в нем приняли участие председатели региональных законодательных органов субъектов Приволжья, в том числе председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава Удмуртии Александр Бречалов, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.По итогам заседания Ассоциации в федеральные органы власти направлены рекомендации по совершенствованию целевого набора, введению механизмов поощрения предприятий, участвующих в подготовке будущих специалистов, разработке федеральной программы модернизации организаций среднего профессионального образования.Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "Для предприятий ОПК за последние полгода было подготовлено порядка 60 000 кадров. Это один из самых высоких показателей. Мы, наверное, одни из первых, кто всерьёз стал заниматься этим вопросом - во всех регионах округа были разработаны планы, организована работа, которая включает и задействует предприятия ОПК, других отраслей, исполнительную власть и образовательные учреждения".Образовательные производственные центры в Прикамье создаются в рамках федерального проекта «Профессионалитет», на сегодня их три. В том числе это различные производственные мастерские, которые создаются при участии промышленных предприятий. В этом году планируется открыть еще 2 подобных центра.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Ассоциация традиционно стала эффективной площадкой для обмена опытом. На этот раз в сфере подготовки кадров для промышленности. Задача технического переоснащения сегодня стоит перед каждым регионом. Безусловно, новое оборудование не даст должного эффекта без соответствующих высококвалифицированных кадров. В Прикамье сегодня выстроена полноценная система дуального образования, которая исключает разрыв между теорией и практикой. В обучении будущих специалистов участвует сам работодатель, поэтому выпускники наших учреждений отвечают всем современным запросам отрасли».