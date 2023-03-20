В Перми прошел фестиваль "Крымская весна"

Девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в пермском парке им. Горького в минувшую субботу. Здесь прошел фестиваль "Крымская весна". На сцене выступили лучшие вокалисты Перми. В репертуаре известные всем композиции, иногда в современной обработке, иногда в классическом исполнении. Во время исполнения некоторых песен зрители пускались в пляс. 9 лет назад 18 марта Крым был принят в состав России. Спустя 3 дня Владимир Путин подписал закон об образовании новых российских субъектов: республики Крым и города федерального значения Севастополя. А предшествовал этому общекрымский референдум, на котором за воссоединение проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.В парке Горького собрались спортсмены, учителя, военные, студенты, представители различных политических движений. Направление работы у всех разные, но общие идеи объединяют всех.
Сразу после концерта всех желающих угощали едой, приготовленной на полевой кухне. В меню хлеб, каша, чай. Всё на свежем воздухе.
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