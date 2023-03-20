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С жителя Перми взыскали 188 штрафов ГИБДД
"По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в межрайонный отдел по взысканию штрафов по г. Перми № 2. Общая сумма задолженности лихача составила более 132 тысяч рублей. После уведомления о возбуждении целой серии исполнительных производств пермяк вновь не проявил сознательности, в связи с чем судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась более чем в 2 раза и превысила 280 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику автомобилем и предупредил его о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством", - сообщили в пресс-службе ГУФСПП по Пермскому краю.
Стремительный рост суммы долга и перспектива стать пешеходом заставили гражданина пересмотреть свое отношение к исполнению финансовых обязательств. Вскоре на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Все ограничительные меры в отношении автовладельца отменены.
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