С жителя Перми взыскали 188 штрафов ГИБДД

Больше четверти миллиона рублей взыскали судебные приставы с жителя Перми, игнорирующего оплату штрафов ГИБДД. Автолюбитель 188 раз привлекался к административной ответственности. Основными нарушениями были превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги."По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в межрайонный отдел по взысканию штрафов по г. Перми № 2. Общая сумма задолженности лихача составила более 132 тысяч рублей. После уведомления о возбуждении целой серии исполнительных производств пермяк вновь не проявил сознательности, в связи с чем судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась более чем в 2 раза и превысила 280 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику автомобилем и предупредил его о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством", - сообщили в пресс-службе ГУФСПП по Пермскому краю.Стремительный рост суммы долга и перспектива стать пешеходом заставили гражданина пересмотреть свое отношение к исполнению финансовых обязательств. Вскоре на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности. Все ограничительные меры в отношении автовладельца отменены.