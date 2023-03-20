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Набережную в Кировском районе Перми будут открывать поэтапно
На объекте идет монтаж лестничных маршей, на прогулочной части набережной смонтировано 4 лестничных марша из девяти, еще два в работе. Полностью уложена дорожная одежда на участке от ул. Чистопольской до Дворца культуры. На участке до ул. Шишкина идет монтаж подпорных стенок.
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