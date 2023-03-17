В Березниках тротуары превратились в каток
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Индексация зарплат и завершение главных строек: какие решения приняли депутаты Заксобрания
Аварийный многоквартирный дом по ул. Куйбышева, 143 полностью расселен
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2023
Догазификация: в Прикамье вступил в силу новый порядок предоставления меры поддержки
В Перми стартовал ямочный ремонт
Край принял участие во всероссийских учениях по отработке противопаводковых мероприятий
Индексация зарплат бюджетников начнется в апреле
В Перми открывается выставка «Территория зимы»
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