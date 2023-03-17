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Как стать социальным предпринимателем
Познавать мир, открывать что-то новое и развиваться культурно малышам помогают, в том числе и вот такие спектакли.
Лариса Носкова, музыкальный руководитель детского сада №39 г. Лысьва: "После посещения театра мы стали проводить конкурс «Театральная весна». После просмотра мы обсуждаем с детьми, какие герои были, как они играли, как они меняли голос, как менялся свет".
В репертуаре есть постановки и для взрослой аудитории. При этом за два десятка лет работы собственная сцена у театральной труппы появилась только в этом году.
Осуществить мечту удалось благодаря статусу «Социальный предприниматель» и гранту, выигранному в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Виктор Косарев, художественный руководитель театра «Антре»: "Выиграли грант на создание социального театра, получили 500 тысяч, своих у нас было 200. Мы взяли в аренду это помещение, 110 квадратных метров, здесь зрительный зал со сценой, гардероб, световая и звуковая аппаратура профессионального уровня".
Как отмечают в краевом агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства, в регионе на протяжении нескольких лет проводится системная работа по созданию благоприятного предпринимательского климата, меняется налоговая политика, оптимизируются бизнес-процессы, сокращаются сроки муниципальных услуг, оказываются различные меры поддержки. Всё это способствует появлению новых рабочих мест и развитию бизнеса.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы, конечно же, рассчитываем, что эти социальные бюджетные инвестиции помогут создавать рабочие места. Прежде всего, это обязательства тех предпринимателей, которые заявляются и побеждают в конкурсных процедурах".
В прошлом году 87 молодых и социальных предпринимателей Прикамья на развитие своего бизнеса получили 43 млн рублей, благодаря чему будет создано порядка 250 рабочих мест. Заявиться на безвозмездную субсидию можно и в этом году. Дополнительная информация размещена на сайте Агентства МСП Пермского края в разделе «Меры поддержки».
В театре «Антре» останавливаться на достигнутом не намерены – в перспективе создание социального театрального комплекса. В текущих задачах – расширение штата, репертуара и продолжение гастрольной деятельности – выступления в детских садах и школах расписаны на месяц вперёд.
Ещё раз увидеть полюбившихся героев сказок и познакомиться с другими постановками можно самостоятельно или с родителями на новой сцене театра «Антре».
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