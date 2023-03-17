МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
5. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
6. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
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