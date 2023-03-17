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Цифровой МФЦ: в 17 филиалах открылись секторы пользовательского сопровождения
Эмма Вяткина: "У меня дома сейчас нет интернета, я не успела его оплатить. И тут я быстренько пришла — мне всё сделали. И самое главное — паспорт остался у меня. Его никуда не забирали".
Получение электронных госуслуг в крае стало еще доступнее. В 17 филиалах МФЦ по всему краю открылись секторы пользовательского сопровождения — специальная рабочая зона с доступом к основным государственным интернет-ресурсам. Здесь можно подать заявление на загранпаспорт, обжаловать автоштрафы, подать документы в суд. В случае вопросов помогут специалисты.
Воспользоваться рабочим местом может любой гражданин. Каждому доступен компьютер, принтер и сканер. В отличие от обычного обращения к сотруднику — такой формат упрощает процесс получения услуг.
В секторе пользовательского сопровождения можно получить разные электронные услуги — узнать информацию из налоговой, пенсионного фонда и многое другое. Самое главное — можно быстро распечатать имеющиеся документы на принтере.
Первый сектор пользовательского сопровождения появился в прошлом году в Центральном офисе на Куйбышева в Перми. Пилотный проект оказался удачным — меньше чем за год услугой воспользовались более тысячи человек.
Наталья Гордеева, начальник информационно-аналитического управления Пермского краевого МФЦ: "На сегодняшний день у нас 18 филиалов МФЦ оборудованы зонами СПС. До конца года мы планируем оборудовать все наши филиалы данными секторами пользовательского сопровождения".
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Но внедрения электронных сервисов для этого недостаточно: важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков».
Что касается Эммы Вяткиной, электронное заявление девушки уже оформлено и передано в органы власти. Срок исполнения - три дня.
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