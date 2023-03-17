Индексация зарплат и завершение главных строек: какие решения приняли депутаты Заксобрания

Зарплаты работников бюджетной сферы будут в этом году проиндексированы трижды, первый раз - уже с 1 апреля. Общий рост составит восемь с половиной процентов. Такое решение сегодня приняли депутаты Законодательного Собрания Пермского края на мартовском пленарном заседании.В зимнем саду Законодательного собрания пока ни одного цветка, весну нынче обещают затяжную. А вот корректировки в бюджет парламентарии рассмотрят вовремя. Март - традиционное время распределить финансовые остатки прошлого года на основные приоритеты развития региона. В этом году такие остатки составили почти восемь с половиной миллиардов рублей. И первая статья расходов, на которую решено выделить дополнительные средства — зарплаты бюджетникам. Если ранее ежегодную индексацию планировали на уровне 6 процентов, то теперь работников бюджетной сферы ожидает сразу три поэтапных повышения - с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября — итого рост составит уже восемь с половиной процентов. То же самое и по многим социальным расходам. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, это позволит начать индексацию на полгода раньше, чем планировалось.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «И парламентарии, и правительство отмечают необходимость усиления социальной поддержки граждан. Именно поэтому ключевые изменения в бюджете связаны с этим направлением. Важно сработать на опережение, чтобы жители чувствовали себя финансово уверенными в столь непростое время».Почти 5 миллиардов рублей было перераспределено с 2024 на 2023 год. Эти средства позволят закончить главные региональные стройки уже в этом году. Речь идет о Краевой инфекционной больнице и стационаре психиатрической, здании Пермской художественной галереи, зоопарке и общежитии авиационного техникума имени Швецова.Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Надеемся на то, что все объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию к 300-летию города Перми, будут завершены".Вместе с тем, в Прикамье в этом году планируется сдача в эксплуатацию 18 новых зданий школ и 7 детских садов. Как рассказала министр образования и науки Раиса Кассина, сегодня колоссальные средства тратятся на то, чтобы сделать пребывание детей в их стенах безопасным. Здесь работа ведется сразу в нескольких направлениях, начиная от охраны и содержания зданий и заканчивая пресечением терроризма и экстремизма в молодежной среде.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Это целый комплекс мер и, безусловно, мы будем очень внимательно относиться к тем вещам, которые у нас сейчас реализуются в Пермском крае, потому что дети - это самое дорогое, что у нас есть".Большинство принятых сегодня законов вступают в силу либо сразу, либо через 10 дней после их официального опубликования. Решения приняты, а их положительный эффект не заставит себя ждать.