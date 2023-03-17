← Аварийный многоквартирный дом по ул. Куйбышева, 143 полностью расселен
Цифровой МФЦ: в 17 филиалах открылись секторы пользовательского сопровождения →
Индексация зарплат и завершение главных строек: какие решения приняли депутаты Заксобрания
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «И парламентарии, и правительство отмечают необходимость усиления социальной поддержки граждан. Именно поэтому ключевые изменения в бюджете связаны с этим направлением. Важно сработать на опережение, чтобы жители чувствовали себя финансово уверенными в столь непростое время».
Почти 5 миллиардов рублей было перераспределено с 2024 на 2023 год. Эти средства позволят закончить главные региональные стройки уже в этом году. Речь идет о Краевой инфекционной больнице и стационаре психиатрической, здании Пермской художественной галереи, зоопарке и общежитии авиационного техникума имени Швецова.
Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Надеемся на то, что все объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию к 300-летию города Перми, будут завершены".
Вместе с тем, в Прикамье в этом году планируется сдача в эксплуатацию 18 новых зданий школ и 7 детских садов. Как рассказала министр образования и науки Раиса Кассина, сегодня колоссальные средства тратятся на то, чтобы сделать пребывание детей в их стенах безопасным. Здесь работа ведется сразу в нескольких направлениях, начиная от охраны и содержания зданий и заканчивая пресечением терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "Это целый комплекс мер и, безусловно, мы будем очень внимательно относиться к тем вещам, которые у нас сейчас реализуются в Пермском крае, потому что дети - это самое дорогое, что у нас есть".
Большинство принятых сегодня законов вступают в силу либо сразу, либо через 10 дней после их официального опубликования. Решения приняты, а их положительный эффект не заставит себя ждать.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Аварийный многоквартирный дом по ул. Куйбышева, 143 полностью расселен
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2023
Догазификация: в Прикамье вступил в силу новый порядок предоставления меры поддержки
В Перми стартовал ямочный ремонт
Край принял участие во всероссийских учениях по отработке противопаводковых мероприятий
Индексация зарплат бюджетников начнется в апреле
В Перми открывается выставка «Территория зимы»
Сотрудники Кукуштанского лесничества соорудили домики для белочек
В Перми пройдет Первенство России по скалолазанию среди юниоров
Пермяки решат, каким будет сквер на площади Дружбы
Добавить комментарий: