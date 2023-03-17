Аварийный многоквартирный дом по ул. Куйбышева, 143 полностью расселен

В Перми полностью расселили аварийный многоквартирный дом по адресу Куйбышева, 143. Об этом заявили в городской администрации. Пятиэтажку уже отключили от водоснабжения и отопления, сегодня перестанет работать и электричество. В будущем здание планируют снести.Параллельно ведется работа по выплатам. В управлении жилищных отношений отмечают, что еще не все собственники обратились за получением компенсаций. На сегодня из 220 квартир принято 172 пакета документов, по 60 жилым помещениям произведено денежное возмещение. Также подписано 70 договоров об изъятии жилых помещений. В маневренный фонд пожелали переехать 9 семей, 4 жилых помещения предоставлены по договору социального найма.Анна Борисова, пресс-секретарь управления жилищных отношений администрации Перми: "Для подписания договора об изъятии жилого помещения необходимо получение актуальных сведений из Росреестра о наличии, либо отсутствии, обременений. Для части сотрудников управления был изменен режим работы, подстроенный под график работы Росреестра. Специалисты управления прикладывают все усилия для выплаты возмещения в день получения свежих данных из Росреестра".Режим повышенной готовности в отношении пятиэтажки на Куйбышева, 143 был введен еще в ноябре прошлого года. 1 марта 2023 дому был присвоен статус ЧС. Конструкция здания представляет угрозу для людей и может внезапно обрушиться. На объекте круглосуточно дежурили спасатели, они же помогали жильцам с переездом.Олег Лобанов, директор Пермской городской службы спасения: "На сегодняшний момент в данном доме в опасной зоне жителей нет. Мы заканчиваем круглосуточное дежурство на этом месте и переходим в штатный режим работы".