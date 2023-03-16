В Перми стартовал ямочный ремонт

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Литой асфальт позволяет остановить разрушение дорожного полотна до проведения полноценного ремонта горячим асфальтом. Литой асфальт менее требователен к погодным условиям, его можно использовать при температурах до -10 градусов, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
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