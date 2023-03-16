Край принял участие во всероссийских учениях по отработке противопаводковых мероприятий
По предварительным данным, в Прикамье в зону подтопления могут попасть несколько населённых пунктов в поймах рек Коса, Лолог, Яйва, Иньва, Обва, Чусовая и в поймах их отдельных притоков, на побережье Камского водохранилища.
При этом большого половодья в регионе не ожидают из-за слабого увлажнения бассейнов рек в осенне-зимний период.
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