Догазификация: в Прикамье вступил в силу новый порядок предоставления меры поддержки
Заявление на получении компенсации можно подать в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.03.2023
Догазификация: в Прикамье вступил в силу новый порядок предоставления меры поддержки
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В Перми стартовал ямочный ремонт
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Индексация зарплат бюджетников начнется в апреле
В Перми открывается выставка «Территория зимы»
Сотрудники Кукуштанского лесничества соорудили домики для белочек
В Перми пройдет Первенство России по скалолазанию среди юниоров
Пермяки решат, каким будет сквер на площади Дружбы
В Прикамье увеличат штрафы за незаконную расклейку объявлений
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В 2023 г. по программе самообложения реализуют 53 проекта
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