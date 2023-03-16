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Край принял участие во всероссийских учениях по отработке противопаводковых мероприятий →
Индексация зарплат бюджетников начнется в апреле
Планируется, что индексация пройдет в три этапа. Первый этап – с 1 апреля – на 2,2%. Далее с 1 июля планируется провести индексацию на 3% и с 1 октября – на 3,1%.
Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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