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В Перми пройдет Первенство России по скалолазанию среди юниоров
Как рассказали в Минспорта Прикамья, в Перми на соревнованиях по скалолазанию за медали будут бороться представители четырех возрастных групп. Юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, а также юниоров и юниорок ждет главный старт сезона в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость» – Первенство России. В формате Всероссийских юношеских соревнований будут состязаться во всех трех дисциплинах, в том числе в боулдеринге, самые юные спортсмены возрастом 10-13 лет.
Пермский край представит команда из 43 скалолазов, среди них как юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и уже опытные. На старт, в частности, выйдут призер Первенства Европы Вероника Бумина и победитель первенства России Максим Карпинский.
Третий год подряд главный старт у сильнейших молодых скалолазов страны принимает самый высокий скалодром страны, расположенный в универсальном манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Вход для зрителей свободный.
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