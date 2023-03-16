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Сотрудники Кукуштанского лесничества соорудили домики для белочек
Домик для белочки - это защита от снегопадов, кладовка с разнообразными запасами еды, место для рождения и вывода детенышей.
Для желающих самостоятельно соорудить домик назвали оптимальные параметры: высота – не более 55 см, ширина – 40 см, глубина – 45 см., отверстие лаза должно быть круглым, диаметром 6-7 см. Крепить бельчатник нужно к дереву на высоте не менее 5 метров от земли, тогда белочки почувствуют себя в безопасности. Окошко лучше повернуть на юг либо на восток, но дупло нельзя направлять в сторону постоянных ветров.
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