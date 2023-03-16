Пермяки решат, каким будет сквер на площади Дружбы

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Пока сквер больше популярен для выгула собак. Из элементов декора сейчас с десяток арт-объектов, примеров современного искусства. Никаких скамеек и столиков в настоящее время нет.
Проголосовать за различные варианты организации зон отдыха, - обзорную площадку, открытый лекторий, детскую или спортивную мини-площадки - можно до 26 марта двумя способами:
- на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».
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