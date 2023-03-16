В Прикамье увеличат штрафы за незаконную расклейку объявлений

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края сегодня в первом чтении рассмотрели изменения в закон об административных правонарушениях. Ранее глава Перми Алексей Дёмкин вышел с инициативой значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений и предложил внести соответствующие поправки в статью 6.8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».Администрация Перми предлагает повысить штрафы за расклейку объявлений вне специально отведённых для этого мест до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное."Сейчас размер штрафа за такие нарушения составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Это не даёт необходимого профилактического эффекта и не позволяет значительно снизить число незаконных объявлений. Более половины всех административных протоколов в прошлом году были составлены в отношении людей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за такое же нарушение. Инициатива администрации Перми была поддержана и другими муниципалитетами региона, а также губернатором Прикамья Дмитрием Махониным", – сообщил депутатам краевого парламента Алексей Дёмкин.По словам Алексея Демкина, в 2021 году за незаконную расклейку объявлений было задержано 210 человек, в 2022 году – 229, по данным фактам составлены административные протоколы. Напомним, в марте администрация Перми взыскала ущерб в размере 120 тысяч рублей с компании, занимавшейся расклейкой рекламных объявлений на остановочных павильонах. Это был первый опыт привлечения юридического лица к ответственности за порчу муниципального имущества, такую практику городские власти планируют использовать и в дальнейшем.Кроме того, пакет изменений в закон о штрафах внесён в Законодательное Собрание по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Нововведения коснутся нарушений организации отдыха на водных объектах, купания в городских фонтанах и ряда других правонарушений. Оба проекта планируется доработать перед рассмотрением во втором чтении в рамках апрельского заседания краевого парламента.