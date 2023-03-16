В Перми открылась выставка «Мир инструмента»

В Перми открылась выставка полезных товаров «Мир инструмента». Здесь можно познакомиться с необычными техническими новинками, которые превращают работу в саду и готовку – в удовольствие. Компания «Позитив» представляет уникальную шинковку для овощей и продуктов. С помощью нее нарезать все можно ровно, одной толщины и довольно быстро.Среди других популярных позиций: сверхмощный секатор, который способен перерезать ветки толщиной до 4 сантиметров, японская пилу из особой стали, которая не требует усилий в использовании и дополнительной заточки, а также точилка, которая заострит любой тип лезвия за несколько движений. Продавцы уверяют, с инструментами сможет справиться даже хрупкая девушка.Здесь найдутся и профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, которыми можно пользоваться дома. В ассортименте: немецкие кусачки для проблемных ногтей, лазерные терки из медицинской стали со специальными насечками для снятия загрублений. Также есть наборы пилочек для необрезного маникюра: металлические, стеклянные и алмазные. Выставка будет работать во Дворце культуры железнодорожников до 19 марта включительно с 10.00 до 18.00 часов.