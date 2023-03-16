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В Перми открылась выставка «Мир инструмента»
Среди других популярных позиций: сверхмощный секатор, который способен перерезать ветки толщиной до 4 сантиметров, японская пилу из особой стали, которая не требует усилий в использовании и дополнительной заточки, а также точилка, которая заострит любой тип лезвия за несколько движений. Продавцы уверяют, с инструментами сможет справиться даже хрупкая девушка.Здесь найдутся и профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, которыми можно пользоваться дома. В ассортименте: немецкие кусачки для проблемных ногтей, лазерные терки из медицинской стали со специальными насечками для снятия загрублений. Также есть наборы пилочек для необрезного маникюра: металлические, стеклянные и алмазные. Выставка будет работать во Дворце культуры железнодорожников до 19 марта включительно с 10.00 до 18.00 часов.
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