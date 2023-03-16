В 2023 г. по программе самообложения реализуют 53 проекта

В краевом правительстве сообщили, что в этом году в Прикамье будет реализовано 53 проекта по программе самообложения. Это когда на каждый вложенный рубль от жителя добавляется еще пять из бюджета.В Елпачихинском доме культуры творческий коллектив «Сердэш» готовится к празднику прихода весны – Навруз. Выступать в обновленном интерьере ДК одно удовольствие.Резеда Иткинина: "Мы здесь собираемся в неделю два раза, общаемся, делимся новостями, проводим различные мероприятия".Концертный зал в Елпачихе был отремонтирован по инициативе самих сельчан. Речь идёт о самообложении – когда на каждый вложенный рубль жителей регион дает ещё пять.Гульшат Ижбулатова, директор МБУ «Елпачихинский КДК»: "Клуб наш построен в 83 году и с того времени у нас не было ремонта такого большого. И вот мы выиграли проект по самообложению".Дом культуры в селе Печмень тоже привели в порядок за счёт самообложения граждан. Заменили двери, окна, полы, фасад.Надежда Мустаева, директор МБУ «Печменский КДК»: "Также у нас куплены новые кресла и сделана одежда сцены".Преображаются не только учреждения культуры и досуга. Стандартная хоккейная коробка в селе Первый Краснояр благодаря активности людей стала крытым спортивным объектом.Рустам Батыркаев, директор МАУ ДО ДЮСШ: "Сейчас после того, как губернатор дал нам возможность, именно по самообложению сделать такие объекты, народ нас поддержал".В 2022-м краевыми властями было поддержано 37 таких предложений в 8 округах. В этом году их уже 53 в 14 муниципалитетах, а объем финансирования увеличен. Среди лидеров по проведению сходов и вовлечению жителей в проекты по самообложению – Бардымский округ.Индира Ахмаева, заведующий планово-экономического отдела Администрации Бардымского округа: "Жители активно приходят на сходы, семьями, улицами, они видят, как преображается село, сами заинтересованы в этом, они пользуются результатами своего труда".Помимо самообложения, на развитие территорий и создание лучших условий направлено инициативное бюджетирование и новая региональная программа «Комфортный край». Это оперативное решение «малых дел», предложенных жителями Прикамья.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы и дальше будем комплексно реализовывать эту программу, понимая, что если спросить жителей о том, как они видят улучшение своих условий жизни, они говорят о том, что они видят к лучшему изменения именно в части комфортной городской среды. Поэтому программа востребована, и Пермский край совместно, и именно благодаря инициативе местных жителей, будет продолжать реализацию этого проекта".Елпачихинский ДК - это пример того, что всё реально.Образно выражаясь, первый ход в преображении ДК уже сделан, в том числе за счёт механизма самообложения появятся и новые кресла в зрительском зале, а в рамках программы «Комфортный край» в планах ремонт фойе, второго этажа и библиотеки.