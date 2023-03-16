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В Перми откроется выставка о городских археологических находках
Среди основных археологических памятников Перми – Егошихинский медеплавильный завод (поселение XVIII-XIX вв.), Пермь губернская (поселение XVIII-XIX вв.), Пермь-поселение, Черный рынок. На территории этих памятников были совершены самые обсуждаемые находки последних лет. Например, фрагмент бревенчатой дороги – Соликамского тракта, и клад «дома Лары», состоящий из более чем 150 предметов дореволюционной посуды.
Кроме того, в рамках выставки впервые будут продемонстрированы шахматные фигурки второй половины XIX века. Эти шахматы относятся к достаточно редким, изобразительным, шахматам. Посетители смогут увидеть 15 сохранившихся фигурок.
Среди экспонатов будут представлены и «пермские изразцы», которые появились в период строительства административных зданий в новом губернском городе 1780-1790-х гг. Они были изготовлены небольшой партией приезжими мастерами-кирпичниками. Такими изразцами были облицованы печи в домах администрации города и в жилых домах состоятельных пермяков. После отъезда бригад строителей подобные изразцы больше не изготавливались и практически все были утеряны во время пожара 1842 года.
Выставка будет доступна для посещения жителям и гостям краевой столицы до 31 августа 2023 года.
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