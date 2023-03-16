В Перми откроется выставка о городских археологических находках

В Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) 21 марта открывается выставка «Докопаться до города» (6+). Как рассказали в Минкульте Прикамья, экспозиция, подготовленная Пермским краеведческим музеем, будет посвящена археологическим находкам в историческом центре Перми за последние десятилетия, а также расскажет посетителям о работе и жизни пермских археологов.Среди основных археологических памятников Перми – Егошихинский медеплавильный завод (поселение XVIII-XIX вв.), Пермь губернская (поселение XVIII-XIX вв.), Пермь-поселение, Черный рынок. На территории этих памятников были совершены самые обсуждаемые находки последних лет. Например, фрагмент бревенчатой дороги – Соликамского тракта, и клад «дома Лары», состоящий из более чем 150 предметов дореволюционной посуды.Кроме того, в рамках выставки впервые будут продемонстрированы шахматные фигурки второй половины XIX века. Эти шахматы относятся к достаточно редким, изобразительным, шахматам. Посетители смогут увидеть 15 сохранившихся фигурок.Среди экспонатов будут представлены и «пермские изразцы», которые появились в период строительства административных зданий в новом губернском городе 1780-1790-х гг. Они были изготовлены небольшой партией приезжими мастерами-кирпичниками. Такими изразцами были облицованы печи в домах администрации города и в жилых домах состоятельных пермяков. После отъезда бригад строителей подобные изразцы больше не изготавливались и практически все были утеряны во время пожара 1842 года.Выставка будет доступна для посещения жителям и гостям краевой столицы до 31 августа 2023 года.