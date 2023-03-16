Парламентарии откорректируют краевой бюджет

Депутаты Законодательного Собрания Прикамья собрались на пленарное заседание. Основным вопросом повестки станет внесение корректировок в краевой бюджет. По итогам прошлого года на счету региональной казны осталось 8 миллиардов 400 миллионов рублей. Сейчас эти деньги планируется направить на ускорение главных строек. Среди них — новые здания для инфекционной и стационара психиатрической больниц, художественная галерея, зоопарк и общежитие для авиационного техникума. Также средства предусмотрены на индексацию зарплат бюджетников.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил кабмину задачу – увеличить уровень индексации не на 6,1%, как планировалось, а в большем размере. Согласно подготовленным предложениям, в 2023 году индексацию планируется провести в три этапа. Первый этап – с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее с 1 июля 2023 года провести индексацию на 3% и с 1 октября – на 3,1%. Запланированную ранее индексацию с 1 октября на 6,1% начнут проводить на шесть месяцев раньше. По итогам года она должна составить 8,5%. Такой механизм позволит нам сработать на опережение в непростых экономических условиях и достаточно подвижном уровне инфляции».