Полиция: сбежавший из колонии заключенный задержан
Напомним, из колонии в Соликамске сбежал 60-летний мужчина, осужденный за похищение людей, изнасилование и мошенничество. Как пояснили в ГУФСИН, он положительно характеризовался, по этой причине суд изменил ему наказание на колонию-поселение. За совершение побега осужденному теперь грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2023
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