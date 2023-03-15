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В Роспотребнадзоре советуют уже сейчас привиться от клещевого энцефалита
Основная схема вакцинации включает 2 прививки, которые необходимо поставить в зимне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 6 месяцев. Затем через 12 месяцев необходимо поставить 3 прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки – это законченный курс вакцинации, который гарантирует защиту от клещевого энцефалита. Далее следуют отдаленные ревакцинации – прививка 1 раз в 3 года.
При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между 1 и 2 прививкой (от 2 недель до 1 месяца в зависимости от вакцины). Ревакцинация проводится через 12 месяцев после 2 прививки, в последующем – каждые 3 года.
В Роспотребнадзоре напоминают, что завершить вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на территорию риска (леса, поля, дачи и др.).
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