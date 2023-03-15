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Движение трамваев на ул. 1905 года восстановлено
Подробности выясняла Марина Печёнова.
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В Перми проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой
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