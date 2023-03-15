В пермской гимназии №10 открылся школьный историко-краеведческий музей

В пермской гимназии №10 открылся свой школьный историко-краеведческий музей.Новый музей десятой пермской гимназии открывают торжественно: с внесением знамени, гимном и главным вопросом, ответ на который школьники и должны найти в новых экспозициях: «С чего начинается родина?»Наконец красная лента — и три музейные выставки «Моя семья. Мой город. Моя Россия». Экскурсию проводят гимназисты - кто собирал и создавал экспозиции музея.Вот форма барабанщика Тобольского полка, солдаты которого занимались строительством и охраной Егошихинского завода. А вот и исторические факты.Петр Гаврилин, ученик МАОУ «Гимназия №10» г. Перми: «Обратите внимание на картину пермского русского художника Эрика Стеннинга, на ней на фоне стен Егошихинского завода изображен первый солдат гарнизона и офицер в красном мундире, это и есть наш первый градоначальник Йохан Берглин, в то время его должность звучала "командир Егошихинского завода".Йохан Берглин - шведский офицер, попавший в плен под Полтавой. Василий Татищев забрал его из Казани. Другой факт от тех же экскурсоводов: после армейских реформ середины 19 века от военного министра Дмитрия Милютина каждый солдат должен был обучаться грамоте. А один из первых учебников для рекрутов печатали в Перми.Александр Бекмансуров, ученик МАОУ «Гимназия №10» г. Перми: «Этот старинный учебник один из первых в нашей стране, он был написан капитаном резервной дивизии Богуславским и был распечатан в Пермской типографии в 1869 году».Не без связи с великими: портреты основателей Перми на отдельном стенде, копии, конечно, но и за оригиналами далеко ходить не надо.Сергей Гагарин, ученик МАОУ «Гимназия №10» г. Перми: «Вы можете ознакомится с портретами людей, которых можно считать основателями нашего города: это Петр I, Вильгельм де Геннин и Василий Татищев. Интересно, что портрет Петра находится в Пермской художественной галерее, он был написан, когда Петр был жив».Пермь в истории страны и отдельные люди, которые эту историю создавали. Все здесь, в небольшом школьном музее. Уже привычная ситуация, когда одни сносят исторические здания, другие - сохраняют имена. Дмитрий Лобанов, учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №10» г. Перми: «Вот эта вот рамка - офицеры артиллеристы. Сейчас нашумевшая история с Красными казармами, собственно, кто в Красных казармах служил - тут практически у каждого своя история».Отдельная выставка, особо популярная — семейные архивы рядовых, но выдающихся людей. Елизавета Крамаренко - правнучка ветерана Великой Отечественной Василия Селиванова, рассказывает его историю сегодня.Елизавета Крамаренко, ученица МАОУ «Гимназия №10» г. Перми: «Вот его фото, прадед сфотографировался летом 1942 года, когда получил звание младшего лейтенанта. Он воевал под Москвой, Ржевом и Ленинградом».На очереди — другие герои. Рядовые, чья жизнь, как утверждают в десятой гимназии, не менее интересна, чем история великих.Родина для гимназистов теперь начинается и в этом музее. Через своих предков, безусловно великих, но бывших когда-то такими же, как их потомки.