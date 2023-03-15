В Перми проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

В спорткомплексе Сухарева проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы тренера Татьяны Тарасовой. В состязаниях принимают участие 130 спортсменов со всей страны. Тренировки шесть дней в неделю. Разминка, физкультура, хореография. За плечами у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова 13 лет фигурного катания. Несмотря на то, что в паре ребята первый сезон, результаты достойные. Осталось хорошо показать себя на финальных соревнованиях и можно идти в отпуск.Алексей Брюханов: "На большинстве стартов мы показали достойные прокаты двух программ, заняли призовые места на многих стартов".Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой Пермь в ледовом дворце Сухарева принимает в пятый раз. Участие в них принимают 130 фигуристов от первого спортивного разряда до мастеров спорта.Владимир Захаров, главный судья соревнований: "Спортсмены приезжают сюда и выступают с удовольствием, потому что они всегда не могут приехать в Москву, а сюда и москвичи приезжают, и они могут сравнить себя с москвичами".Желающих выступить на пермском льду было так много, что пришлось ограничить количество участников. Что касается шансов на победу, у пермяков они высокие.Павел Слюсаренко, старший тренер Пермского края по фигурному катанию: "Если говорить про результаты этого сезона, то пермская школа фигурного катания показала достойные результаты, взяв на Первенстве России весь пьедестал в парном катании. Недавно мы вернулись с финала гран-при, где заняли первое и второе место".Турнир прочно вошел в календарный план Федерации фигурного катания России, поэтому для юных спортсменов участие – хороший шанс заявить о себе.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы третьей мероприятие, практически ежемесячно, проводим по фигурному катанию. И это здорово, потому что у ребят, кто занимается фигурным катанием, есть возможность посмотреть молодых звезд, которые буквально через некоторое время будут радовать нас".Посетить соревнования может любой желающий, начинаются они с 10.30 утра. Вход бесплатный.Свои возможности ребята будут демонстрировать в течение трех дней. Медали разыграют в парном, одиночном разрядах, а также в танцах на льду.