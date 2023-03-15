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Медицинским учреждениям Прикамья передали новые машины скорой помощи
И такая обстановка требует регулярного обновления. На площадке перед автосалоном выстраивается целый ряд специальных автомобилей, полученных по федеральной программе.
В общей сложности сегодня вручают два медицинских комплекса и 12 автомобилей скорой помощи. Три из них останутся в Перми, остальные разъедутся по округам. Так что и оснащение, и самое главное – проходимость выбирали, исходя из местных дорожных условий.
Василий Шестаков, главный врач Верещагинской районной больницы, осматривает новенький мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Внутри есть все для проведения специализированного приема: аппарат ЭКГ, биохимические анализаторы и даже гинекологическое кресло.
Василий Шестаков, главный врач Верещагинской районной больницы: "Сейчас дизайн уже другой, оборудование современное и более полной комплектации, и уютно, конечно, здесь. Все удобства для сотрудников и пациентов созданы".
За последние несколько лет парк автомобилей скорой помощи в Прикамье значительно обновился. В 2021 году регион получил 30 новых скорых, в прошлом – 16, сегодня – еще 12.
Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Есть такой показатель, что практически в два раза улучшился этот показатель – это доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации не более пяти лет. На сегодняшний день он уже составляет почти 75%".
В целом, региональные власти всему здравоохранению сегодня уделяют особое внимание.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас очень важно, чтобы медицина на местах была не хуже, чем в лучших центральных клиниках. Поэтому я желаю вам успехов, удачи, и надеюсь, данная техника послужит надежно на благо людей на местах".
А мобильный ФАП в Верещагино уже в ближайшее время сможет принять до 50 пациентов за смену в любой отдаленной деревне. Подойдет помещение для проведения диспансеризации на крупных предприятиях. В общем, простаивать оборудование точно не будет.
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