Медицинским учреждениям Прикамья передали новые машины скорой помощи

Медицинским учреждениям Прикамья вручили ключи от новых машин скорой помощи. Всего 14 автомобилей, два из которых – передвижные фельдшерско-акушерские пункты.Звуки сирены настоящий врач скорой помощи не замечает. Внутри автомобиля Дмитрию Казакову все знакомо как дома. И даже несмотря на то, что оборудование стандартное, каждый сотрудник пытается добавить в обстановку что-то свое. Дмитрий Казаков, врач скорой помощи: "Транспорт, ты с ним срастаешься, живешь практически в нем. Это можно сказать, даже первый дом для работника скорой помощи".И такая обстановка требует регулярного обновления. На площадке перед автосалоном выстраивается целый ряд специальных автомобилей, полученных по федеральной программе.В общей сложности сегодня вручают два медицинских комплекса и 12 автомобилей скорой помощи. Три из них останутся в Перми, остальные разъедутся по округам. Так что и оснащение, и самое главное – проходимость выбирали, исходя из местных дорожных условий.Василий Шестаков, главный врач Верещагинской районной больницы, осматривает новенький мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Внутри есть все для проведения специализированного приема: аппарат ЭКГ, биохимические анализаторы и даже гинекологическое кресло.Василий Шестаков, главный врач Верещагинской районной больницы: "Сейчас дизайн уже другой, оборудование современное и более полной комплектации, и уютно, конечно, здесь. Все удобства для сотрудников и пациентов созданы".За последние несколько лет парк автомобилей скорой помощи в Прикамье значительно обновился. В 2021 году регион получил 30 новых скорых, в прошлом – 16, сегодня – еще 12.Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "Есть такой показатель, что практически в два раза улучшился этот показатель – это доля автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации не более пяти лет. На сегодняшний день он уже составляет почти 75%".В целом, региональные власти всему здравоохранению сегодня уделяют особое внимание.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас очень важно, чтобы медицина на местах была не хуже, чем в лучших центральных клиниках. Поэтому я желаю вам успехов, удачи, и надеюсь, данная техника послужит надежно на благо людей на местах".А мобильный ФАП в Верещагино уже в ближайшее время сможет принять до 50 пациентов за смену в любой отдаленной деревне. Подойдет помещение для проведения диспансеризации на крупных предприятиях. В общем, простаивать оборудование точно не будет.