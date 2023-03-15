Большие контракты: о чем договорились Индия и Пермский край

За два дня рабочего визита в Индию делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным между предприятиями региона и республики было подписано соглашений и контрактов на 1,5 млрд рублей. Отдельное внимание было уделено развитию новых логистические цепочек, перспективных перевалочных хабов для пермских предприятий. Неслучайно, что на площадке российского экспортного центра состоялись переговоры с представителями особой экономической и торговой зоны Индии. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Обменялись с коллегами мнениями относительно дальнейших действий. Считаю, что день достаточно плодотворно прошел, и самое главное, что наши предприятия получили контакты, где они дальше будут отрабатывать бизнес-модели по сотрудничеству с индийскими предприятиями".Также в рамках рабочей поездки губернатор Дмитрий Махонин представил индийским партнерам возможности прикамских университетов, рассказал об условиях, которые созданы в регионе для иностранных учащихся. Потенциал у края здесь уникальный. Индийской стороне были презентованы перспективы партнерства в области науки —фотоника и фармкластер, а также планы по строительству межвузовского кампуса на пять тысяч мест. Еще одно направление – взаимодействие с пермским НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Кирилл Вяткин, инженер НОЦ, аспирант кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ: "Здесь мы рассматривали варианты сотрудничества между данным институтом и НОЦем. Было принято сегодня решение о заключении соглашения о сотрудничестве между данными учреждениями. Индийские коллеги выразили заинтересованность в обучении студентов бакалавриата и магистратуры, также обучения будут проводиться в рамках реализуемого проекта в Пермском крае «Кампус».