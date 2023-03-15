Большие контракты: о чем договорились Индия и Пермский край

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Также в рамках рабочей поездки губернатор Дмитрий Махонин представил индийским партнерам возможности прикамских университетов, рассказал об условиях, которые созданы в регионе для иностранных учащихся. Потенциал у края здесь уникальный. Индийской стороне были презентованы перспективы партнерства в области науки —фотоника и фармкластер, а также планы по строительству межвузовского кампуса на пять тысяч мест. Еще одно направление – взаимодействие с пермским НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Кирилл Вяткин, инженер НОЦ, аспирант кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ: "Здесь мы рассматривали варианты сотрудничества между данным институтом и НОЦем. Было принято сегодня решение о заключении соглашения о сотрудничестве между данными учреждениями. Индийские коллеги выразили заинтересованность в обучении студентов бакалавриата и магистратуры, также обучения будут проводиться в рамках реализуемого проекта в Пермском крае «Кампус».
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