Пермяку, который ворвался в офис и облил бензином сотрудницу, грозит до двух лет лишения свободы

В полиции возбудили уголовное дело на жителя Перми, который ворвался в офис компании по оценке недвижимости, облил сотрудника бензином и чуть не поджёг. Все зафиксировала камера видеонаблюдения.На этих кадрах мужчина заходит в офис с 10-литровой канистрой бензина и начинает обливать им сотрудницу компании. Женщина в панике выбегает из кабинета вместе с коллегой и запирает незваного гостя одного в помещении.Олег Гущин, предприниматель: "Я заглянул. Он стоит, говорит, вот спички!"Олег Гущин — сотрудник соседнего офиса — помог избежать трагедии. Вел переговоры и тянул время до приезда полиции.Олег Гущин, предприниматель: "Первое, что пришло в голову — пойдем, поговорим, расскажи, чего случилось. Под предлогом вытащил сначала в коридор, расскажи — пойдем, выйдем на улицу. Не хотелось здесь из горящего здания выбегать, поэтому сделал всё, что мог".Поджигатель оказался клиентом компании. Он заказал здесь оценку жилья, которая помогла взыскать компенсацию за квартиру в аварийном доме, а после хотел возместить еще 50 тысяч рублей за саму экспертизу. Но суд постановил выплатить лишь 16, что не устроило клиента. Угрожать сперва начал по телефону. Позже мужчина пришёл лично.Ольга Симонян, руководитель Института экспертизы: "Человеку не понравилось решение Ленинского районного суда. Вопрос - почему он не пришел в суд с канистрой бензина? Он пришёл к нам, в организацию, которая помогла, профессионально оказала услуги, чтобы он получил компенсацию".По словам юристов, практика возмещения судами лишь части судебных расходов сегодня случается часто.Илья Дёмин, адвокат: "Такой случай — это хороший повод задуматься всем юристам, что клиенту нужно проговаривать, какая практика существует на самом деле, что суды действительно не взыскивают эту полную сумму".По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальное наказание для фигуранта — до двух лет заключения. Пока он находится на свободе.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Клиент одной из компании по оценке недвижимости требовал вернуть ему денежные за судебные издержки — угрожал сотруднице организации расправой. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ".Сейчас юрист компании, на которую было совершено покушение, работает удаленно — общения с незнакомыми людьми также старается избегать.Дарья Сергеева, администратор: "На той неделе она каждый день ходила на капельницу. Она еще у нас человек с аллергией, она сдает кровь, я так понимаю, врачи её говорят — смотрят за общим состоянием. Сейчас более-менее нормально, восстанавливается".Теперь уже оценка имущества необходима самим сотрудникам пермского института экспертизы — материальный ущерб, нанесенный недовольным клиентом, может составить десятки тысяч рублей. Планируют потерпевшие взыскивать и моральную компенсацию с нарушителя.Пусть в кабинете и прошла химобработка, некоторые документы пришлось оставить из-за своей важности. Сейчас они хранят запах того происшествия.