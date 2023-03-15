Сотрудников завода «ОДК-Стар» наградили знаками «Отличник качества»

На пермском заводе «ОДК-Стар» состоялось торжественное вручение сотрудникам знака «Отличник качества». Звание было учреждено еще в 1971 году, а вот нагрудный знак появился только сейчас, на нём изображён космонавт с панно, размещённого на фасаде предприятия.Гальваник пружинного участка АО «ОДК-Стар» Евгения Деревянко за смену может проверить до полтысячи таких пружин. Каждая должна строго соответствовать техническому регламенту – детали используются в агрегатах двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных установок для транспортировки газа.Главное на производстве – не количество, а качество. И за это беспокоиться точно не стоит. Евгения - одна из десяти сотрудников «ОДК-Стар», удостоенных звания «Отличник качества» по итогам прошлого года. Вручение одноименного нагрудного знака состоялось в торжественной обстановке.На заводе звание «Отличник качества» было учреждено в 1971 году. А вот сам нагрудный знак появился только в этом году – на нём изображён космонавт с панно, размещённого на фасаде предприятия.Это один из символов «ОДК-Стар», олицетворяющий не только первый полет человека в космос, но и полет мысли, стремление к новым достижениям и, конечно, выпуск качественной продукции.Наладчик станков с ЧПУ Евгений Парфёнов тоже «Отличник качества». По его словам, он просто выполняет свою работу на совесть.Евгений Парфёнов, наладчик станков с ЧПУ АО «ОДК-Стар»: "Это всё за счёт вовлеченности в работу, люблю, когда ничего не отвлекает, когда ты вовлечён в работу. Даже работа сама «кипит».В 1950-е годы лучшим работникам присуждался знак «Отличник соцсоревнования авиапромышленности». И вот тогда на первом месте были количественные, а не качественные показатели. Задачи дня сегодняшнего требуют иного подхода к производственному процессу.Надежда Больбат, директор по качеству АО «ОДК-Стар»: "Это технологическая дисциплина. Он должен иметь 100% отсутствие возвратов, отсутствие возвратов со сборки смежных цехов и отсутствие нарушений контроля технологической дисциплины на рабочем месте".На единственном в России предприятии «ОДК-Стар», где занимаются разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского применения, трудится более четырёх тысяч человек. В скором времени у центральной проходной появятся новые фотографии «Отличников качества».