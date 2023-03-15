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Сотрудников завода «ОДК-Стар» наградили знаками «Отличник качества»
На заводе звание «Отличник качества» было учреждено в 1971 году. А вот сам нагрудный знак появился только в этом году – на нём изображён космонавт с панно, размещённого на фасаде предприятия.Это один из символов «ОДК-Стар», олицетворяющий не только первый полет человека в космос, но и полет мысли, стремление к новым достижениям и, конечно, выпуск качественной продукции.
Наладчик станков с ЧПУ Евгений Парфёнов тоже «Отличник качества». По его словам, он просто выполняет свою работу на совесть.
Евгений Парфёнов, наладчик станков с ЧПУ АО «ОДК-Стар»: "Это всё за счёт вовлеченности в работу, люблю, когда ничего не отвлекает, когда ты вовлечён в работу. Даже работа сама «кипит».
В 1950-е годы лучшим работникам присуждался знак «Отличник соцсоревнования авиапромышленности». И вот тогда на первом месте были количественные, а не качественные показатели. Задачи дня сегодняшнего требуют иного подхода к производственному процессу.
Надежда Больбат, директор по качеству АО «ОДК-Стар»: "Это технологическая дисциплина. Он должен иметь 100% отсутствие возвратов, отсутствие возвратов со сборки смежных цехов и отсутствие нарушений контроля технологической дисциплины на рабочем месте".
На единственном в России предприятии «ОДК-Стар», где занимаются разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского применения, трудится более четырёх тысяч человек. В скором времени у центральной проходной появятся новые фотографии «Отличников качества».
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