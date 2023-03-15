← Пермь вошла в тройку популярных направлений для бюджетного отдыха
Пермяку, который ворвался в офис и облил бензином сотрудницу, грозит до двух лет лишения свободы →
В Ботаническом саду зацвела древовидная лиана глициния
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← Пермь вошла в тройку популярных направлений для бюджетного отдыха
Пермяку, который ворвался в офис и облил бензином сотрудницу, грозит до двух лет лишения свободы →
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13.03.2023 в 13:00
06.03.2023 в 16:15
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.03.2023
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Пермяку, который ворвался в офис и облил бензином сотрудницу, грозит до двух лет лишения свободы
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