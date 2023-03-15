Пермь вошла в тройку популярных направлений для бюджетного отдыха
Так, по наблюдениям специалистов, на первом месте стоит Анапа, на втором - абхазский курорт Гагра, на третьем - Пермь. В Анапе ночь в гостинице стоит 1804 рубля, в среднем россияне бронируют здесь 11 ночей. В Гагре средняя стоимость ночи составляет 1 555 рублей. В Перми ночь в отеле стоит в среднем 1647 рублей, средняя продолжительность поездки составляет две ночи.
В ТОП-10 бюджетных направлений этой весной также вошли Евпатория, Адлер, Бахчисарай, Горно-Алтайск, Новый Афон, Горячий Ключ, Лермонтово.
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