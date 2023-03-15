← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2023
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В Прикамье собираются увеличить штрафы
В частности, предлагается увеличить размеры штрафов за несанкционированное нанесение юридическими и должностными лицами графических рисунков, а также размещение листовок, плакатов и объявлений на фасадах зданий и в непредусмотренных для этого местах. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. В первом чтении законопроект рассмотрят на мартовском заседании краевого парламента.
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