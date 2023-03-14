«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
13.03.2023 в 13:00
06.03.2023 в 16:15
06.03.2023 в 15:32
01.03.2023 в 18:10
10.02.2023 в 17:40
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.03.2023
Росреестр проведет горячую линию по вопросам банкротства
Пермяки победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов
"С любовью, галерея". В Перми собирают воспоминания о музее
В Едином центре поддержки семей участников СВО вновь пройдет расширенный прием
В Мотовилихе в результате коммунальной аварии затопило трамвайные пути
В Перми начались противопаводковые мероприятия
Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ
В Пермском университете отметят День числа "Пи"
Руководитель следственного управления провел прием граждан
С 15 марта на Госуслугах можно предзаполнить заявление для записи ребенка в школу
В Прикамье ведутся проектно-изыскательские работы по 21 межпоселковому газопроводу
Температурные качели. В Прикамье ожидаются новые волны тепла и холода
В Перми наградили победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии
Пермские кардиохирурги спасли сердце новорожденного
"Хотел заработать на свадьбу". В Краснокамске задержан закладчик наркотиков
Автомобильный мост в селе Савичи обещают возвести за 10 дней
В Перми подключили все «умные» остановки
Из Перми отправлен очередной гуманитарный груз
Пермский край расширяет сотрудничество с Индией
В Перми сошедшая с крыши снежная лавина накрыла припаркованные автомобили
Закрыта ледовая переправа на реке Сылва
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.03.2023
В Прикамье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.03.2023
В Перми замечены необычные снеговики
В пермском автобусе возникла конфликтная ситуация
В Перми с 16 марта открывается городская ярмарка
В этом году в Прикамье отремонтируют 19 мостов и 4 путепровода
В Перми обновят более 100 тысяч кв. метров дорожной разметки
В ПГАТУ провели гастрономический фестиваль "Качество жизни"
Минута молчания, танковый биатлон и уроки мужества. Как в Перми отметили 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса
В Прикамье подвели итоги Чемпионата ПФО по боксу среди мужчин
На Красновишерск обрушилась снежная гроза
Добавить комментарий: