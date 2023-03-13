В Перми обновят более 100 тысяч кв. метров дорожной разметки

В администрации Перми состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нём приняли участие специалисты городской администрации, главы районов Перми, представители отдела ГИБДД УМВД России по городу Перми. В ходе совещания в частности обсуждались вопросы безопасности дорожного движения и подготовки к нанесению дорожной разметки в 2023 году."В юбилейном 2023 году в Перми ожидается много гостей. Приоритетом для нас является обеспечение безопасности дорожного движения для жителей и гостей города. Необходимо не только обновить дорожную разметку, но и обеспечить её сохранность на проезжей части на длительное время. Особое внимание нужно уделить гостевому маршруту и местам проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею города. Главам районов необходимо ускорить процедуры заключения контрактов, и приступить к работам по нанесению разметки сразу, как только позволят погодные условия", – сообщил и.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов.Главы администраций районов отчитались о подготовке к нанесению дорожной разметки в 2023 году. Всего в районах города будет нанесено более 100 тысяч кв. метров разметки. Например, в Индустриальном районе будет нанесено более 20,4 тысяч кв. метров. Разметка термопластиком будет нанесена на «гостевом маршруте» – улицах Мира, Шоссе Космонавтов, Декабристов, а также на пешеходных переходах. В центральном планировочном районе города Перми работы по нанесению дорожной разметки будет выполнять краевое учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба».