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В ПГАТУ провели гастрономический фестиваль "Качество жизни"
На одной из площадок можно было познакомиться с молекулярной кухней. Вместе со школьниками здесь делали стеклянные сферы и спагетти с апельсином.
Помимо молекулярной кухни, здесь ещё определяли состав удобрений, рассказывали о том, что из себя представляют различные товарные знаки.Помимо дегустации, можно было "примерить" на себя спецодежду. На фестивале можно было познакомиться с крупными работодателями, где ребята могли узнать, чем занимаются организации, как устроиться к ним на работу.На фестивале широко была представлена продуктовая линейка, всё можно было попробовать: квас, мёд, хлеб, мясная и молочная продукция. Не случайно фестиваль называется "Качество жизни" - если продукция качественная, то и жизнь такая же. Светлана Жакова, декан факультета почвоведения, агрохимии экологии и товароведения ПГАТУ: "В рамках этого мероприятия мы в первую очередь позиционируем такие направления подготовки, как агрохимия, агропочвоведение, товароведение и новое направление подготовки, которое мы лицензировали в этом году, и обязательно ждем абитуриентов - организация продукции общественного питания с профилем ресторанный бизнес".Это далеко не последнее подобное мероприятие в аграрно-технологическом университете. 1 апреля пройдет большой День открытых дверей, где будут представлены все факультеты - "Фестиваль карьеры".
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