В этом году в Прикамье отремонтируют 19 мостов и 4 путепровода

В Прикамье начался ремонт моста через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очер-Верещагино-Сива общей протяженностью 9,39 метров. Это первый объект в Пермском крае, работы на котором начались в 2023 году в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Пермского края.Как рассказали в региональном ведомстве, мост через ручей расположен в Сивинском округе Пермского края в границах деревни Савичи. Несмотря на небольшие размеры, данный объект играет очень важную роль не только для местных жителей, но и для большого количества прикамцев из других территорий, так как автомобильная дорога Очер-Верещагино-Сива, на которой он расположен, обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами Очерского, Верещагинского и Сивинского округов. Также магистраль имеет выходы на автомобильные дороги федерального значения М7 «Волга» и Р243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».Напомним, в строительном сезоне 2022 года в рамках программы «Мосты и путепроводы» были отремонтированы мосты через реки Мулянка, Полазна, Шаква, Усьва, Б.Телёс, Печменка, Ирень, Сеполь, Трифоновка и Медведка. В этом году в программу попали мосты через реки Косьва, Челва, Боровая и т.д. Всего в плане на 2023 год – приведение в нормативное состояние 23 искусственных сооружений: из них 19 мостов и 4 путепровода. Один из них – мост через р. Вишера, который является переходящим с прошлого года.