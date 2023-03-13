← В Прикамье подвели итоги Чемпионата ПФО по боксу среди мужчин
В ПГАТУ провели гастрономический фестиваль "Качество жизни" →
Минута молчания, танковый биатлон и уроки мужества. Как в Перми отметили 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса
Сперва ребятам из различных муниципалитетов предстояло провести презентации своих танков.А еще сборка на время и преодоление препятствий в очках виртуальной реальности.
По словам создателей, в такой соревновательной форме можно донести детям исторический материал.
Алексей Терехин организатор соревнований: «Очень важно развивать патриотическое воспитание в крае. В том числе с помощью новых технологий".
Ко дню подвига в пермских школах прошли уроки мужества. В 6-й школе об истории Уральского добровольчества рассказывать одиннадцатиклассникам. Ребят показали фильм-воспоминание и предложили создать свою книгу памяти с историями, фотографиями и строчками из фронтовых писем, которые писали танкисты своим семьям. В здании Горьковской библиотеки в эту дату традиционно встретились историки, краеведы, архивисты, общественники, школьники. Они презентовали свои проекты и выступили с докладами, посвященными истории того времени.
Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: «Эта неизменность, что 11 марта каждого года речь о подвиге наших предков, жителей 3-х областей Урала, будет идти - это важно. Мы видим, что с каждым годом появляется больше людей, которые в тему вовлекаются».
Сохранение исторической памяти, передача исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи в приоритете краевых властей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это прежде всего возможность вспомнить историческую правду, события, которые проходили во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны. Конечно, сейчас многие пытаются исказить историю, и мы не должны допускать этого. А для того, чтобы противостоять искажению истории, мы сами должны ее прекрасно помнить».
На всеуральских чтениях презентовали традиционно и новую книгу об Уральском добровольческом танковом корпусе. Она отправится в различные школы Прикамья. Прочитать книгу можно будет и онлайн на сайте Пермского архива социально-политической истории.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье подвели итоги Чемпионата ПФО по боксу среди мужчин
На Красновишерск обрушилась снежная гроза
Лёд, лужи и сугробы. Пермь страдает от перепадов температуры
Вынесен приговор водителю, устроившему смертельную аварию на площади Карла Маркса
Пермский край занял пятое место в России по количеству зарегистрированных электромобилей
Пермские тротуары превратились в катки
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2023
В Перми стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить до 35 рублей
Стала известна программа празднования Дня Победы в Перми
В ночь на воскресенье в Прикамье может похолодать до -17
Добавить комментарий: