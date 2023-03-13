Минута молчания, танковый биатлон и уроки мужества. Как в Перми отметили 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса

В субботу в Перми отметили 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса. Уникальное соединение было создано сверхурочным трудом уральских рабочих на взносы жителей трех областей - Свердловской, Челябинской и Молотовской.На площади возле танка с цветами все: и школьники, и представители старшего поколения.Минутой молчания почтили память тех, кто внес вклад в победу. 11 марта 1943 года Уральский корпус получил название, которое у всех на слуху. В его состав вошли около 9 600 добровольцев, оснастили его оружием и техникой, которые безвозмездным трудом изготовили рабочие Челябинской, Свердловской и Молотовской областей.Путь Уральского добровольческого танкового корпуса составил свыше 5, 5 тысяч км. 2000 из них в бою. Крещение наши бойцы получили на Курской дуге. В честь исторического события в Перми в этот день проходит немало мероприятий. Так, на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» состоялись краевые соревнования «Робототехнический танковый биатлон – 2023».Сперва ребятам из различных муниципалитетов предстояло провести презентации своих танков.А еще сборка на время и преодоление препятствий в очках виртуальной реальности.По словам создателей, в такой соревновательной форме можно донести детям исторический материал.Алексей Терехин организатор соревнований: «Очень важно развивать патриотическое воспитание в крае. В том числе с помощью новых технологий".Ко дню подвига в пермских школах прошли уроки мужества. В 6-й школе об истории Уральского добровольчества рассказывать одиннадцатиклассникам. Ребят показали фильм-воспоминание и предложили создать свою книгу памяти с историями, фотографиями и строчками из фронтовых писем, которые писали танкисты своим семьям. В здании Горьковской библиотеки в эту дату традиционно встретились историки, краеведы, архивисты, общественники, школьники. Они презентовали свои проекты и выступили с докладами, посвященными истории того времени.Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: «Эта неизменность, что 11 марта каждого года речь о подвиге наших предков, жителей 3-х областей Урала, будет идти - это важно. Мы видим, что с каждым годом появляется больше людей, которые в тему вовлекаются».Сохранение исторической памяти, передача исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи в приоритете краевых властей. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это прежде всего возможность вспомнить историческую правду, события, которые проходили во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны. Конечно, сейчас многие пытаются исказить историю, и мы не должны допускать этого. А для того, чтобы противостоять искажению истории, мы сами должны ее прекрасно помнить».На всеуральских чтениях презентовали традиционно и новую книгу об Уральском добровольческом танковом корпусе. Она отправится в различные школы Прикамья. Прочитать книгу можно будет и онлайн на сайте Пермского архива социально-политической истории.