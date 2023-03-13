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В Прикамье подвели итоги Чемпионата ПФО по боксу среди мужчин
Помимо медалей, на кону у боксеров стоит путевка на главные соревнования страны – чемпионат России по боксу.Соревнования посвящены памяти первого советского чемпиона Мира по боксу пермяка Василия Соломина и включены в программу знаковых мероприятий, посвященных 300-летию юбилея Перми.
Петр Павлов, президент Федерации бокса Пермского края: "Соревнования отборочные в сборную команду ПФО, которая примет участие в чемпионате стране и кубке страны".Почетными гостями соревнований стали чемпионы СССР, Европы, Мира по боксу. Эксперты высоко оценили как уровень бойцов, так и организацию турнира.По итогу финала победу на Чемпионате одержали два прикамских спортсмена: Муса Мирзаев и Михаил Малков. Они войдут в сборную ПФО и представят регион на чемпионате страны.
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