На Красновишерск обрушилась снежная гроза

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Опубликовано: 13.03.2023 в 11:19 в рубрике - Вести Пермь

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← Лёд, лужи и сугробы. Пермь страдает от перепадов температуры

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