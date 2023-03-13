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Лёд, лужи и сугробы. Пермь страдает от перепадов температуры
До передвижения на лодках не дойдет, но когда так интенсивно тает снег, нужно и обувь правильно выбрать, и на машине передвигаться осторожно - вода скрывает под собой опасные ловушки: можно влететь в яму, порвать шину и погнуть диск.
В шиномонтажных мастерских уже фиксируется наплыв клиентов. Пешеходам еще труднее: можно не только ноги промочить, но и получить травму. За зиму из города вывезли порядка миллиона кубов снега, но работу эту заканчивать рано. Сейчас спецтехнику можно увидеть в разных местах. В районах начали прочищать ливневую канализацию.
Как рассказали в отделе благоустройства Орджоникидзевского района, очищаются решетки ливнеприемников, в местах скопления воды планируется провести проколы на обочинах.
Весна еще не вошла в полную силу. Специалисты говорят о температурных качелях, когда всё будет то плыть, то замерзать, превращаясь в каток. Жителям советуют быть внимательнее за рулем и пешком - смотреть под ноги и наверх, чтобы избежать неприятных последствий.
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