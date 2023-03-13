Лёд, лужи и сугробы. Пермь страдает от перепадов температуры

К повышению температуры в Прикамье могут добавиться обильные осадки. Значит, лужи на дорогах станут больше и глубже. В краевой столице уже впору составлять карту луж: на Садовом, на ул. Горького, территория возле Центрального рынка. Весна проявляет себя: температура поднимается, и как закономерный итог - не вывезенный вовремя снег начинает растекаться, создавая неудобства.До передвижения на лодках не дойдет, но когда так интенсивно тает снег, нужно и обувь правильно выбрать, и на машине передвигаться осторожно - вода скрывает под собой опасные ловушки: можно влететь в яму, порвать шину и погнуть диск.В шиномонтажных мастерских уже фиксируется наплыв клиентов. Пешеходам еще труднее: можно не только ноги промочить, но и получить травму. За зиму из города вывезли порядка миллиона кубов снега, но работу эту заканчивать рано. Сейчас спецтехнику можно увидеть в разных местах. В районах начали прочищать ливневую канализацию.Как рассказали в отделе благоустройства Орджоникидзевского района, очищаются решетки ливнеприемников, в местах скопления воды планируется провести проколы на обочинах.Весна еще не вошла в полную силу. Специалисты говорят о температурных качелях, когда всё будет то плыть, то замерзать, превращаясь в каток. Жителям советуют быть внимательнее за рулем и пешком - смотреть под ноги и наверх, чтобы избежать неприятных последствий.