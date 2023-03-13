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Вынесен приговор водителю, устроившему смертельную аварию на площади Карла Маркса
Напомним, ДТП произошло 24 сентября прошлого года на ул. Белинского. В ходе проведения комплекса следственных мероприятий и ряда экспертиз, установлено, что 70-летний водитель автомобиля «Ниссан», находясь в болезненном состоянии, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта «площадь Карла Маркса», где находились четыре пешехода. В результате ДТП погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил водителя к 3,5 года колонии-поселения. Кроме того суд удовлетворил иски потерпевших и семей погибших на общую сумму около 3 миллионов рублей.
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