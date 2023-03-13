Пермский край занял пятое место в России по количеству зарегистрированных электромобилей

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Напомним, с 1 января 2022 года в Прикамье владельцы электромобилей (физические и юридические лица) освобождены от уплаты транспортного налога в отношении любой категории и любого количества транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим двигателем. На территории региона данная налоговая льгота действует до 2028 года включительно.
Кроме того, в Прикамье идет работа по развитию инфраструктуры, в том числе с привлечением средств федерального бюджета. На сегодняшний день по краю уже установлено 40 электрозарядных станций для электромобилей. С 2023 года Пермский край присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. В рамках него на территории региона планируется установить 66 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн руб.
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