Стала известна программа празднования Дня Победы в Перми

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9 мая на Октябрьской площади состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируется задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Участие в параде примут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие «Бессмертного полка».
На площади перед Театром-Театром с 11:00 до 21:00 пройдут выступления городских творческих коллективов. На эспланаде и набережной будут работать интерактивные площадки. В преддверии праздника городские пространства будут оформлены флагами и звёздами, продолжит свою работу «Маршрут трудовой доблести».
Праздничный день завершится 10-минутным фейерверком, который будет запущен с правого берега Камы возле Коммунального моста.
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