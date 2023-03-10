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В Перми стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить до 35 рублей
Право на пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит порядка 50% от стоимости тарифа – 18 рублей. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений. Такие проездные будут выгодны тем, кто совершает более 50 поездок ежемесячно.
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