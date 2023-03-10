В ночь на воскресенье в Прикамье может похолодать до -17

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← В доме на Компросе протекла капитально отремонтированная крыша
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06.03.2023 в 16:15
06.03.2023 в 15:32
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.03.2023
В Перми стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить до 35 рублей
Стала известна программа празднования Дня Победы в Перми
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В доме на Компросе протекла капитально отремонтированная крыша
На трассе М7 "Волга" скопилась очередь из фур
Пермяки отправили очередной гуманитарный груз бойцам танкового батальона «Молот»
Вячеслав Белов: "Мы представляем интересы прикамского бизнеса"
Пермский филиал «Т Плюс» начал подготовку к весеннему половодью
В Перми более 1500 человек оформили права на гараж и землю под ним по «гаражной амнистии»
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 167 человек
В Перми состоялось заседание штаба поддержки участников СВО и членов их семей
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"Угнал просто покататься". Стали известны подробности ДТП возле художественной галереи
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