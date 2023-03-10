В доме на Компросе протекла капитально отремонтированная крыша

В Перми в доме по адресу Комсомольский проспект, 67 неожиданно протекла крыша. В рамках капремонта её переделывали всего полгода назад. Пока жильцы пятых этажей продолжали набирать тазики, вёдра и кастрюли талой водой, ответственные лица решали, кто же виноват.Раньше крыша была шиферная, сейчас положили профлист. Из-за разной теплопроводности двух материалов появились протечки по карнизной части. Без дополнительных инженерных знаний простому человеку сложно разобраться во всех тонкостях. В списке пострадавших пока шесть квартир. Ущерб оценить сложно - оттепель продолжается.Жители жалуются также на перебои с отоплением, отсутствием горячей воды и рабочих, которые должны готовить дом с мозаикой к грядущему 300-летию города. Полное название панно "Комсомол в решающие моменты истории". Сейчас в истории дома тоже решающий момент - правда, цели не такие высокие - отремонтировать фасад да крышу, но и их пока достичь не удалось...