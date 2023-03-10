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В доме на Компросе протекла капитально отремонтированная крыша
Раньше крыша была шиферная, сейчас положили профлист. Из-за разной теплопроводности двух материалов появились протечки по карнизной части. Без дополнительных инженерных знаний простому человеку сложно разобраться во всех тонкостях. В списке пострадавших пока шесть квартир. Ущерб оценить сложно - оттепель продолжается.
Жители жалуются также на перебои с отоплением, отсутствием горячей воды и рабочих, которые должны готовить дом с мозаикой к грядущему 300-летию города. Полное название панно "Комсомол в решающие моменты истории". Сейчас в истории дома тоже решающий момент - правда, цели не такие высокие - отремонтировать фасад да крышу, но и их пока достичь не удалось...
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